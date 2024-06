Efter en kamp med mange momentumskift sikrede Carlos Alcaraz karrierens første finale i French Open.

Carlos Alcaraz er klar til finalen i French Open efter et drama i fem sæt mod Jannik Sinner i Paris.

2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3 vandt den 21-årige spanier efter godt fire timers spil og sikrede sig dermed adgang til sin karrieres første finale i den franske grand slam-turnering.

Det er tredje gang, at Alcaraz når til slutkampen i en af de fire grand slam-turneringer. Både i US Open i 2022 og Wimbledon i 2023 endte det med triumfer.

I søndagens finale venter enten norske Casper Ruud eller tyske Alexander Zverev. De to dyster senere fredag.

Alcaraz lagde ellers forfærdeligt ud. Især serven var langt fra på vanligt niveau i indledningen, og Sinner kom derfor hurtigt på 4-0, inden spanieren omsider meldte sig på banen.

Sinner, der mandag bliver første italienske verdensetter nogensinde, fik dog gjort arbejdet færdig og kom også foran 2-0 i andet sæt efter sit fjerde servegennembrud, inden momentum skiftede totalt på Court Philippe Chatrier.

Italieneren mistede fokus og kontrollen med opgøret, og med fem partier i træk var spanieren nu ovenpå og udlignede til 1-1 i sæt.

Alcaraz virkede også i balance i starten af tredje sæt, men Sinner fik med stor fight hevet sit niveau op og fandt igen huller i spanierens serv, hvorfor han vendte 1-2 til 5-2 efter flere meget tætte partier.

Sinner servede også tredje sæt i hus, og herefter fulgte et fjerde sæt uden breakbolde frem til stillingen 5-4 til Alcaraz.

Her fandt Alcaraz pludselig et par sprækker, og da Sinner hjalp til med et misset smash, endte det med spansk sætsejr.

Alcaraz' serv fungerede nu bedre end tidligere i kampen, og da han samtidigt brød Sinner til 2-0, var kursen mod sejr sat.

Ved 3-1 meldte nervøsiteten og fejlene sig på banen, men Alcaraz holdt fokus og kæmpede partiet hjem, og det virkede som den reelle afgørelse på styrkeprøven.

/ritzau/