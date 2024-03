Alcaraz trak sig i første runde af Rio Open efter ankelskade. Han er klar om et par dage, lyder det onsdag.

Efter at tennisstjernen Carlos Alcaraz tidligt onsdag dansk tid pådrog sig en ankelskade under første runde af Rio Open i Brasilien meldes alt godt fra den 20-årige spanier.

På det sociale medie X skriver Alcaraz onsdag aften, at han er tilbage "om et par dage" og dermed er klar til at forsvare sin titel ved Indian Wells, som begynder 6. marts.

- Jeg har lige fået en MR-scanning, efter at jeg i går skadede min ankel, skriver Alcaraz.

Alcaraz, som ligger nummer to på herrernes verdensrangliste, måtte onsdag dansk tid trække sig i første runde efter bare to partier mod brasilianske Thiago Monteiro.

Spanieren siger, at han trak sig "for en sikkerheds skyld", og at skaden "ikke er alvorlig".

- Jeg snakkede med min fysioterapeut på banen, og vi besluttede os sammen for, at jeg kunne fortsætte og se, hvordan det gik. Det gik ikke, så vi foretrak at være på den sikre side, siger han.

Indian Wells, hvor Carlos Alcaraz er forsvarende mester, betragtes typisk som en af de vigtigste turneringer i ATP-kalenderen ud over grand slam-turneringerne.

/ritzau/