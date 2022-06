Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En klimaaktivist afbrød fredag aften semifinalen i French Open mellem Casper Ruud og Mavin Cilic.

Med teksten på hendes t-shirt 'We have 1028 days left', der oversat betyder, at 'vi har 1028 dage tilbage', lænkede den unge kvinde sig fast til nettet på banen i Paris.

Det fik kampen til at blive afbrudt for en stund midt i tredje sæt, da sikkerhedsfolkene havde svært ved at få kvinden væk.

Det lykkedes dog til sidst, da de bar hende ud af arenaen, og derfor er spillerne nu vendt tilbage på banen.

Foto: BENOIT TESSIER Vis mere Foto: BENOIT TESSIER

Foto: YVES HERMAN Vis mere Foto: YVES HERMAN

Her genoptager de duellen om at møde Rafael Nadal i søndagens finale.

Kampen blev afbrudt ved stillingen 1-1 i sæt og 4-1 i partier til norske Casper Ruud i det tredje sæt.

Hændelsen er endnu en dramatisk en af slagsen på gruset i Paris, efter Nadal tog billetten til finalen tidligere på dagen ved at tyske Alexander Zverev på voldsom vis vred rundt på foden.

Han skreg og lå og vred sig i smerter, inden han i kørestol blev kørt ud af banen og så vendte tilbage på banen med hjælp fra krykker for at sige tak for kampen.

I NBA har man over de seneste måneder set lignende episoder, da en dyrerettighedsaktivist lænkede sig fast til kurven i en NBA-kamp, ligesom en anden forsøgte at lime sig fast til gulvet.