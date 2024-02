Og hvem sagde, at tennis kan være lidt kedeligt?

Tilskuerne til den argentinske ATP 250-tennisturnering Cordoba Open fik lidt ekstra for pengene, da en lummer video pludselig dukkede op på storskærmene i fanzonen.

I videoen ses en kvinde levere oral tilfredsstillelse til en mand – og videoen og den lettere akavet stemning fortsatte i flere minutter, inden der til sidst blev slukket.

Ifølge argentinske medier har turneringsledelsen endnu ikke forklaret, hvordan videoen havnede på storskærmene.

Foto: X.com Vis mere Foto: X.com

Den australske tennisspiller Hanasi Kokkinakis har responderet på klippet, der er gået viralt på X.

»Hahaha, jeg er helt færdig,« skriver han og tilføjer en storgrinende emoji.

Og tennisfans har generelt haft en fest på de sociale medier. Her et lille udpluk af reaktionerne:

* Jamen, det er da en måde at få folk til at komme og se tennis

* Det tog mig et minut at finde ud af, hvad jeg kiggede på. Der er nogen, der skal forklare sig

* Der er helt sikker en, der mister sit job i dag