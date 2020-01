Efter 2017 stoppede Bajin og Wozniacki samarbejdet. Nu kan han måske være med til at afslutte hendes karriere.

Når Caroline Wozniacki i løbet af onsdag går på banen i Australian Open mod den 19-årige ukrainer Dayana Yastremska, møder hun ikke blot et af de mest hypede navne på WTA-touren.

Hun møder også en spiller med insiderviden fra Wozniacki-lejren.

Ukrainerens træner er nemlig tysk-serbiske Sascha Bajin, der har en fortid som slagmakker og i praksis assistenttræner for danskeren.

Yastremska anerkender tirsdag, at det kan være en fordel, at Bajin tidligere har været med på Wozniackis hold.

- Måske. Måske, ja, for han kender hende bedre, det er sikkert. Han kender til de små detaljer, siger Yastremska efter at have udspillet Kaja Juvan fra Slovenien natten til tirsdag dansk tid.

- Jeg har også min egen mening om hende (Wozniacki, red.), og hvordan jeg skal spille imod hende, så jeg skal helt sikkert tale med Sascha (Bajin, red.) om det hele.

- Men når man er på banen, kan man ikke kun følge en taktik, men må bare følge spillet.

Ukraineren er kendt som en af de mest aggressive spillere på WTA-touren.

Hun virker ikke benovet over potentielt at kunne gøre en ende på Caroline Wozniackis karriere ved afskedsturneringen.

- Det tænker jeg ikke på. Jeg læste først i går, at det vil blive hendes sidste turnering, siger Yastremska.

/ritzau/