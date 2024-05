IMG jagtede længe Holger Rune, da man vurderer, at han er en kommende grand slam-vinder med stor personlighed.

Den danske tennisstjerne Holger Rune, der torsdag spiller sin anden kamp i dette års French Open, er en eftertragtet herre.

Således arbejdede agentvirksomheden International Management Group (IMG) længe på at lave en aftale med den unge dansker.

Den blev en kendsgerning tidligt i 2024, da Rune skiftede agent fra Philip Weiss fra selskabet Tennium til mægtige IMG, som i forvejen har tennisstjerner som Novak Djokovic, Carlos Alcaraz og Iga Swiatek i sin stald.

- Vi har prøvet at få Holger til at skrive under med os i flere år, men det mislykkedes igen og igen. Af forskellige årsager var vi ikke i stand til det, fortæller Max Eisenbud, der er agent og IMG's vicepræsident inden for tennis.

- Det er ingen hemmelighed, at man, da Holger var ung, kunne se, han ville blive en god spiller, så vi blev ved med at forsøge, da vi ønsker at repræsentere de bedste spillere i verden, og i sidste ende lykkedes det.

De første måneder af samarbejdet har været gode, fortæller Eisenbud.

- Det har været rigtig godt. Han er meget professionel. Når man indgår et nyt partnerskab, ved man aldrig, hvad man kan forvente. Men jeg vil sige, at han har været meget professionel.

Holger Rune har været oppe som nummer 4 på verdensranglisten, men er nu faldet ned som nummer 13.

Hos IMG er man dog ikke i tvivl om, at Rune kommer til at tilhøre den absolutte top i fremtiden.

- Jeg tror, han kommer til at vinde grand slam-turneringer og bliver en fantastisk spiller i denne generation. Vi har store forhåbninger, lyder det fra Max Eisenbud.

- Måden, Holger opfører sig på, er fantastisk for sporten. Det, der gør tennis unik, er, at der er så mange forskellige personligheder, og jeg synes, at Holgers personlighed er fantastisk.

Rune skal torsdag i aktion i anden runde mod italieneren Flavio Cobolli. På bane 14 skal der først afvikles en kamp i herresingle, og en damesingle fra onsdag skal spilles færdig, så Rune kan ventes på banen mellem klokken 14 og 15.30.

Clara Tauson ventes på banen i anden runde mellem klokken 13 og 14. Hun møder den niendeseedede lette, Jelena Ostapenko, på bane 13.

Tiderne er dog med forbehold for torsdagens vejr, da der ligesom onsdag er varslet regn over Paris.

/ritzau/