Han kunne se det på ham. Han var helt ved siden af sig selv.

Og derfor hev han fat i ham. Med det samme.

For da den danske tenniskomet Holger Rune i november var få minutter fra sit livs største kamp, da tennisikonet Novak Djokovic ventede i finalen ved Paris Masters, måtte han nemlig have ekstra hjælp.

Hjælp, der kom fra danskerens nye træner, Patrick Mouratoglou.

Holger Rune har fået tilknyttet den franske stjernetræner Patrick Mouratoglou.

Den franske stjernetræner, der tidligere har coachet store navne som Serena Williams og senest Simona Halep, lagde nemlig mærke til, at unge Rune var tynget af den gigantiske finale, han netop skulle til at spille.

»Patrick er jo en ekstremt dygtig coach. Han sætter mig op til kampene, og eksempelvis inden Paris-finalen mod Djokovic kunne han pludselig mærke, at jeg opførte mig anderledes, end jeg plejede. Jeg var lidt et andet sted mentalt, fordi det var så stor en kamp,« fortæller den 19-årige dansker til B.T. om det særlige øjeblik, inden han tilføjer:

»Så gik han hen til mig, hev mig til side og fik mig ind i det rigtige mode. Det er en masse små faktorer, som han er god til at hjælpe mig med. Han sætter mig perfekt op.«

Og noget kunne da også tyde på, at det var rigtigt set af den franske tennistræner.

For Holger Rune hentede nemlig sit livs triumf, da han efterfølgende gik på banen og besejrede den serbiske superstjerne Novak Djokovic.

Over for B.T. bekræftede Rune-lejren et par uger senere da også, at Patrick Mouratoglou, der i øvrigt ejer det tennisakademi i Monaco, som den unge dansker er en del af, havde forlænget aftalen.

I første omgang forlød det ellers, at franskmanden blot skulle træne Holger Rune indtil udgangen af 2022.

Men på grund af en igangværende dopingsag, der har suspenderet verdensstjernen Simona Halep, som Patrick Mouratoglou ellers har trænet siden april, er franskmanden i stedet tilknyttet Rune-lejren resten af januar – indtil videre.

»Jeg var rigtig glad, da vi fik muligheden for at tilknytte Patrick. Jeg havde snakket længe om det, og vi havde virkelig lyst til at prøve det her. Jeg har kendt Patrick i mange år, så det var en kæmpe fordel, jeg så i det. Han kom ikke bare udefra,« forklarer Holger Rune.

Næste store udfordring for den danske tenniskomet er de kommende to ugers Australian Open-turnering, der begynder mandag.

Det er dog først tirsdag, at Holger Rune tager hul på den prestigefyldte grand slam, når han står over for den 30-årige serber Filip Krajinovic i første runde.