Nick Kyrgios har været helt oppe som nummer 13 på verdensranglisten i tennis.

Alligevel har han ikke været bleg for at tage en tur på bar dagen før en grand slam-kamp.

Men alkoholen og de mange fester kan nu sætte en stopper for den 28-årige australske tennisspiller.

»Der er ingen fucking chance for, at jeg spiller, til jeg er 33 år. Kyrgios, der spiller til han er 33, er sindssygt,« sagde han ifølge Mirror ved Ultimate Tennis Showdown i Los Angeles, der blev afholdt sidste uge.

Den altid kontroversielle Kyrgios var i hopla ved showet og jokede med sin fysiske alder.

»Tidsplanen er ude at kontrol. Jeg er ved at blive gammel. 28, ja – men alt det druk og fester har gjort, at jeg er lige som en 57-årig.«

Australieren har kun spillet én kamp i hele 2023, der er blevet spoleret af skader, hvilket senest resulterede i et afbud til Wimbledon.

Og selvom han har blandet sig med de bedste tennisspillere i verden, har han ikke planer om at spille så længe som blandt andre Novak Djokovic, der i dag er 36 år.

»Det er meget træning og meget arbejde. Jeg vil bare spise og drikke, hvad jeg vil. Det er en hård livsstil,« siger han.

Dog har han stadig planer om at slutte på toppen.

»Forhåbentlig kan jeg vinde en grand slam og trække mig tilbage,« sagde han i december sidste år.