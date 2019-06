Han husker tydeligt det voldsomme opkald.

For da Petra Kvitova den 20. december 2016 var blevet overfaldet, ringede Miroslav Cernoseks telefon.

I den anden ende af røret var en meget oprørt tennisspiller, der befandt sig i sin lejlighed i Tjekkiet.

»Hun græd og sagde, hun havde skåret sig slemt, at nogen havde overfaldet hende, at hun var dækket af blod, og hun spurgte, hvad hun skulle gøre,« fortæller han til BBC om den hårde dag. Cernosek er manageren i den tennisklub, hvor Kvitovas karriere startede, og de to har et tæt bånd.

Egentlig skulle Petra Kvitova slet ikke have befundet sig i lejligheden den dag. Hun skulle til et arrangement i tjekkiske Brno, og planen var i første omgang, at hun skulle følges med Miroslav Cernosek.

Den plan blev dog ændret i sidste øjeblik, og Petra Kvitova skulle i stedet selv tage afsted.

Kort før afgang havde hun lukket en mand ind i sin lejlighed, som hun troede var blikkenslageren.

Men da hun vendte ryggen til ham, satte han en kniv mod hendes hals. Petra Kvitova kæmpede for sit liv og af ren instinkt tog hun fat i kniven med venstre hånd og kom fri. Til sidst forlod gerningsmanden hjemmet med 3.000 kroner i hånden og efterlod en såret Kvitova i lejligheden.

Petra Kvitova holdt pressemøde blot tre dage efter det voldsomme overfald. Foto: David W Cerny

Her tog hun telefonen og ringede til en chokeret Miroslav Cernosek, som troede, hun havde problemer med sin bil. Han ringede både til en ambulance, politiet, en fysioterapeut og en specialist i håndkirurgi. For Petra Kvitovas hånd var - som bekendt - meget medtaget.

»Hun var svækket på grund af blødningen, men fordi hun var så modig, vidste ingen, hvor slemt det var, før hun kom på hospitalet. Da vi så billederne, viste de, at den ene finger blot hang fast ved hjælp af huden. Jeg sagde, det ikke var muligt, denne her pige ville vende tilbage (til tennis, red.,),« siger Miroslav Cernosek.

Petra Kvitova blev opereret i fire timer. Hun fik at vide, hun skulle indstille sig på ikke at kunne spille tennis igen.

Og der var sågar risiko for, at hun måtte have amputeret flere af fingrene. Det krævede da også en del af komme tilbage for Petra Kvitova, der allerede efter tre dage på et pressemøde fortalte, hun ville tilbage på banen.

Hver eneste dag i over et halvt år fik hun massage i hånden, når hun skulle spise. Hun tog en bid mad, og så fik hånden massage. Sådan fortsatte det aften efter aften, fortæller Cernosek. Egentlig lød meldingen, at Petra Kvitova skulle holde sig i ro i seks måneder. Mindst. Men sådan gik det ikke, for fem måneder efter overfaldet var hun med ved French Open.

I dag er hun stadig ikke helt mobil i hånden, og følsomheden mangler i spidsen af tommel-og pegefingeren på venstre hånd.

Og selvom hun i januar for alvor beviste, at hun er tilbage på toppen af tennisverdenen med en finaleplads ved Australian Open, så har overfaldet sat sine spor. Det har Petra Kvitova selv fortalt til The Guardian.

»Jeg var heldig. Jeg var heldig i en uheldig situation. For at være ærlig, kunne jeg lige så godt have ligget på kirkegården. Men det ændrede mig. På både en god og en dårlig måde.«