Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Kokkinakis bollede din kæreste. Ked af at fortælle dig det, ven.«

Nick Kyrgios' ord til Stanislas Wawrinka tilbage i 2015 trak mange overskrifter, og nu fortæller den tidligere direktør for Canadian Open, Eugène Lapierre, flere detaljer om dramaet.

For da kampen sluttede, og kameraerne slukkede, frygtede man, at det endte helt galt mellem de to stjerner.

»Wawrinka havde ikke hørt det, men Kyrgios' kommentarer kom på tv, fordi der var mikrofoner på banen. På et pressemøde fortalte en journalist, hvad der blev sagt,« fortæller Lapierre til Journal de Quebec.

Og det endte faktisk med, at Wawrinka rejste sig og stormede ud fra pressemødet, da han fik gengivet konkurrentens ord.

»Wawrinka blev rasende. Han tabte bare ansigt foran alle. Han styrtede ned i omklædningsrummet, hvor Kyrgios stadig var. De måtte skilles ad, fordi der var risiko for, at det eskalerede totalt,« siger han om de to spillere, der kunne være endt i en slåskamp.

Bemærkningen fra den kontroversielle australier kom under en andenrundekamp af Rogers Cup i Montreal. Stanislas Wawrinka dannede par med Donna Vekic uden for banen, og hun spillede tidligere double med Thanasi Kokkinakis.

'Så skuffende at se en kollega være så respektløs på en måde, jeg aldrig kunne forestille mig. Det, der blev sagt, ville jeg ikke sige til min værste fjende. At synke så lavt er ikke bare uacceptabelt, men også svært at tro,' skrev Wawrinka dengang på Twitter.

Nick Kyrgios fik efterfølgende en stor bøde fra ATP for usportslig opførsel, og australieren undskyldte efterfølgende i et opslag på Facebook.

Ifølge flere medier, blandt andre News og Daily Mail, er de to tennisspillere aldrig blevet venner i kølvandet på episoden. De har dog mødt hinanden adskillige gange, og her står det 3-2 i Wawrinkas favør.