Caroline Wozniacki drømmer om sommerens OL.

Hver dag.

Men hvis det skal blive til den fjerde olympiske deltagelse i karrieren for den danske verdensstjerne, så kan hun muligvis ende med at få travlt.

En plads i Paris kræver nemlig, at hun enten kvalificerer sig qua sin rangering på verdensranglisten – eller bliver tildelt en plads af arrangørerne på grund af sine tidligere meritter.

Foto: Eloisa Lopez/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Eloisa Lopez/Reuters/Ritzau Scanpix

Her er danskerens grand slam-triumf fra 2018 dog et stærkt kandidatur, selv om der kun er to pladser at kæmpe om.

Men skulle det alligevel glippe, så kræver det i stedet, at Caroline Wozniacki tager et enormt hop på verdensranglisten.

I skrivende stund ligger danskeren nemlig kun nummer 206, og det er de 56 bedst placerede, der kvalificerer sig direkte til OL.

Med skader og afbud til andre spillere in mente kan mindre måske gøre det. Men det er næppe meget.

Og den kabale er man da også bevidst om i danskerens lejr.

»Selv om Caroline er godt spillende på det tidspunkt, så skal hun i hvert fald nok ligge i top 70 på verdensranglisten, hvis det skal lykkes,« lyder det som det første fra hendes far og træner, Piotr Wozniacki, i et interview med B.T.

Det store spring på verdensranglisten skal dog ske inden 10. juni – altså dagen efter French Open slutter.

Det er nemlig her, skæringsdatoen for den direkte kvalifikation qua rangeringen er lagt.

Tidspresset er dog ikke noget, der stresser Caroline Wozniacki, lyder det videre.

»I øjeblikket diskuterer vi ikke så meget OL, for kvalifikationen er først efter French Open, og der er lang tid til samt mange turneringer endnu, hvor hun kan arbejde på sin rangering,« forklarer tennisfaren.

I første omgang kræver det dog en dispensation, hvis Caroline Wozniacki skal kunne deltage ved Legene i den franske hovedstad.

For selv om hun i sidste uge afslørede, at hun er klar til comeback på det danske landshold, så kan hun ikke nå at have deltaget i Billie Jean King Cup to gange inden OL, som man ellers skal.