Efter en sejr i to sæt over Laura Siegemund håber Caroline Wozniacki på endnu bedre spil i den næste kamp.

Efter en pause på over to måneder var Caroline Wozniacki tilbage på tennisbanen med en sejr i sin første kamp i WTA-turneringen i Auckland.

I første runde natten til onsdag dansk tid vandt den topseedede dansker med 6-3, 6-2 over tyskeren.

»Jeg var lidt rusten. Min første kamp i år blev bestemt ikke min kønneste kamp, men jeg forsøgte at serve godt og få en masse bolde tilbage.«

»Forhåbentlig bliver det bedre i morgen (torsdag, red.),« siger Wozniacki ifølge AFP.

I torsdagens ottendedelsfinale skal den 28-årige dansker møde canadieren Bianca Andreescu.

»Jeg er bare så glad for at være tilbage her, så jeg kan varme op på samme måde, og forhåbentlig kan det også bringe mig held i Australien i år,« siger hun.

Sidste år nåede Wozniacki frem til finalen i Auckland, hvorefter hun strøg helt til tops i grand slam-turneringen Australian Open.

I Auckland har Wozniacki generelt gjort det godt i løbet af sin karriere.

Det er blevet til 16 sejre og blot 5 nederlag i turneringen, som hun dog stadig har til gode at vinde trods to finaledeltagelser.

