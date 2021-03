Kvartfinalen blev endestation for Roger Federer i Qatar Open, tennisstjernens første turnering i over et år.

Det blev kun til to kampe for Roger Federer i Qatar Open.

Torsdag røg det schweiziske tennisikon ud af ATP-turneringen, som var Federers første i over et år.

Nikoloz Basilashvili fra Georgien ekspederede Federer ud i kvartfinalen med en sejr i tre sæt med cifrene 3-6, 6-1, 7-5.

Federer så ellers ud til at have sat kurs mod semifinalerne efter første sæt, som kom i hus efter et enkelt servebrud undervejs.

Men i andet sæt kom Basilashvili altså op i gear. Georgieren var overbevisende og brød Federer to gange på vej mod sætsejren.

I tredje og afgørende sæt begyndte den manglende kamptræning formentlig at sætte sine spor hos Federer.

De to fulgtes ganske vist ad det meste af tiden ved at holde serv, men da det spidsede til, havde Basilashvili mest at skyde med. Georgieren brød til 6-5 og kunne dermed selv serve sejren hjem.

Basilashvili kom hurtigt på 40-0, men så bed Federer lidt fra sig, så georgieren endte med at måtte tage tre matchbolde i brug.

Før deltagelsen i Qatar Open var Roger Federer senest i aktion i sidste års Australian Open, der blev spillet i januar.

Federer vendte på grund af en knæskade ikke tilbage, da tennissæsonen blev sat i gang igen efter coronapandemien.

