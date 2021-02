Midt i fjerde sæt af opgøret mellem Novak Djokovic og amerikanske Taylor Fritz blev fans beordret til at forlade tennisanlægget.

Efter et coronaudbrud i delstaten Victoria med den britiske mutationsvariant, har de australske myndigheder valgt at lukke delstaten ned i fem dage. Det gjaldt også delstatens hovedstad, Melbourne, hvor Australian Open bliver afholdt.

Klokken 23.59 lokal tid ville lockdownen i delstaten træde i kraft. Det blev pludselig til et problem, da Djokovic tabte tredje sæt i opgøret mod sin amerikanske modstander. Det betød nemlig, at opgøret bevægede sig tættere og tættere mod midnat.

Klokken 23.30 lokal tid tog de australske arrangører så konsekvensen. De afbrød kampen midlertidigt og spillerne blev bedt om at forlade banen, mens de mange tilskuere blev eskorteret ud af stadion.

Tomme tribuner under kampen mellem Novak Djokovic og Taylor Fritz, da tilskuerne blev tvunget til at forlade kampen før den var forbi. Foto: WILLIAM WEST Vis mere Tomme tribuner under kampen mellem Novak Djokovic og Taylor Fritz, da tilskuerne blev tvunget til at forlade kampen før den var forbi. Foto: WILLIAM WEST

Beslutningen blev mødt af høje buh-råb fra tilskuerne. Imens folkemængden langsomt blev mindre og mindre.

Indtil videre har grand slam-turneringen fået tilladelse til, at 30.000 tilskuere kunne være til stede per dag. Nu lader det ikke til, at tilskuere kan komme til at se mere grand slam-tennis på stadions i denne omgang, men det endnu uvist om tilskuerne må vende tilbage efter den fem dages lange lockdown i delstaten.

Kampen blev efterfølgende sat i gang igen på et mennesketomt stadion, hvor den regerende mester sejrede i fem sæt til trods for, at han løb ind i skade undervejs

Djokovic kom ud i en yderlig position med benene ved baglinjen, men han bed smerterne i sig og endte med at vinde opgøret. Det store spørgsmål er dog nu, om han kommer på banen til fjerde runde.

Tomme tribuner under kampen mellem Novak Djokovic og Taylor Fritz, da tilskuerne blev tvunget til at forlade kampen før den var forbi. Foto: BRANDON MALONE Vis mere Tomme tribuner under kampen mellem Novak Djokovic og Taylor Fritz, da tilskuerne blev tvunget til at forlade kampen før den var forbi. Foto: BRANDON MALONE

»Jeg er meget stolt, men også bekymret. Jeg tror, at noget er revet over. Det var den følelse, jeg havde. Det er derfor lige nu oppe i skyerne, om jeg kommer ud på banen igen om to dage, sagde Novak Djokovic til Eurosport efter kampen.

Og Djokovic var ikke overrasket over, at en situation kom, hvor tilskuerne skulle forlade stadionet midt under kampen.

»Der er intet, der længere kan overraske mig med den her globale virus. Vi hørte i nyhederne, at der vil være lockdown i fem dage, og at det ville starte ved midnat.«

»Det var selvfølgelig ikke godt for tilskuerne, der gerne ville være blevet der,« sagde Djokovic.

Du kan se hele episoden, hvor fans bliver beordret ud af stadion, i videoafspilleren øverst i artiklen.