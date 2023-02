Lyt til artiklen

Har du set den nye Netflix-serie Break Point, har du set Matteo Berrettini danne par med tennisstjernen Ajla Tomljanovic.

Men de to tennisstjerner er ikke længere sammen.

I stedet dater Matteo Berrettini nu ekskonen til en tidligere Barcelona og AC Milan-stjerne.

Det skriver det italienske magasin Chi.

Matteo Berrettini skuffede stort ved Australian Open. Foto: JONO SEARLE Vis mere Matteo Berrettini skuffede stort ved Australian Open. Foto: JONO SEARLE

Den tidligere Wimbledon-finalist Berrettini er ifølge mediet set med den italienske tv-vært Melissa Satta.

Parret, der er på forsiden af det italienske magasin under titlen 'Årets nye par', er ifølge mediet blevet set sammen på restaurant og til basketball i Milano.

Melissa Satta var i fire år gift med fodboldstjernen Kevin-Prince Boateng, som hun også har en otteårig søn med.

Satta og Boateng blev skilt i 2020, men nu er hun efter sigende fundet sammen med den ti år yngre tennisstjerne Berrettini, der udover at være en af hovedpersonerne i den nye Netflix-serie, skuffede stort og bukkede under for 'Netflix-forbandelsen' ved den netop overståede grand slam-turnering Australian Open.