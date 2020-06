Han er efterhånden blevet 73 år, men for Ilie Nastase er det ingen hindring for kærlighedslivet.

Den rumænske tennislegende er såmænd blevet gift. Igen. For femte gang.

»Det var ikke noget særligt. Vi forlod kirken og spiste på en restaurant,« fortæller han til lokale medier ifølge The Sun.

Ilie Nastase er blevet gift med den 30 år yngre Ioana Simion (nu Nastase), der har delt billeder fra den lykkelige dag på Facebook. Se bare her:

Foto: Facebook Vis mere Foto: Facebook

I løbet af sin succesrige tenniskarriere vandt den rumænske tennisspiller syv Grand Slam-titler - i single, double og mixeddouble - mellem 1970 og 1975.

Han har dog i de senere år fået opmærksomhed af mere tvivlsomme årsager på grund uheldige bemærkninger, der er blevet rettet mod Serena Williams. Både om doping og om hendes dengang ufødte baby.

han har også fået karantæne fra det traditionsrige Wimbledon-anlæg, fordi han overfusede den britiske tennisspiller Johana Konta, der brød ud i tårer.

I weekenden var omstændighederne dog mere rosenrøde.

Ilie Nastase og Ioana Simion blev gift i den rumænske kystby Constanta, der ligger ud til Sortehavet.

»Det var simpelt og smukt. Det var sådan vi ville have det, kun med få gæster, uden at annoncere det. Sådan ville min hustru have det,« siger Ilie Nastase.

Parret har været sammen siden 2018, efter at Ilie Nastase blev skilt fra sin fjerde hustru, Brigitte Sfat.