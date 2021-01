Australian Open bliver blandt de største sportsbegivenheder hidtil under coronapandemien.

Op mod 30.000 daglige tilskuere vil få mulighed for at komme ind til Australian Open i Melbourne i februar.

Dermed står tennisturneringen til at blive en af de største sportsbegivenheder, der foreløbig er blevet afviklet under coronapandemien.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Over 14 dage kommer i alt 390.000 mennesker her på Melbourne Park. Det svarer til omkring 50 procent af gennemsnittet for de seneste tre år, siger delstaten Victorias sportsminister, Martin Pakula, lørdag.

- Det kommer ikke til at blive det samme som de seneste år. Men det kommer til at blive en af de mest markante internationale begivenheder med tilskuere i mange, mange måneder.

Millionbyen Melbourne ligger i den australske delstat Victoria, som sidste år var ramt af et stort coronaudbrud - og efterfølgende gennemførte en omfattende nedlukning.

Det er nu 24 dage siden, at der senest blev registreret smitte i lokalsamfundet i Victoria.

Omkring 1200 spillere, trænere, mediefolk og andre tilrejsende har siddet isoleret på hoteller op til turneringen med kun begrænsede træningsmuligheder.

72 blev på grund af coronasmitte på deres fly sendt i særligt hård karantæne uden mulighed for at tage ud til et træningsanlæg.

Det gjaldt blandt andre danske Mikael Torpegaard, der er inde i hovedturneringen som såkaldt "lucky loser" på afbud.

Afviklingen af turneringen har været genstand for stor debat i Victoria.

Flere har efter smittetilfælde blandt de indrejsende i karantæne sat spørgsmålstegn ved, om det er smitterisikoen værd at afholde så stor en begivenhed.

/ritzau/