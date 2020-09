Casper Ruud fra Norge spillede sig lørdag frem til karrierens største kamp ved grusturnering i Rom.

Den norske tennisspiller Casper Ruud bookede lørdag billet til semifinalen i den igangværende ATP-turnering i Rom.

Det skete med en sejr i tre sæt over verdens nummer otte, Matteo Berrettini. Cifrene lød på 4-6, 6-3 og 7-6 i Ruuds favør.

Dermed er den 21-årige nordmand klar til et opgør mod verdensetteren Novak Djokovic, der lørdag slog Dominik Koepfer i kvartfinalen.

Semifinalen i Rom bliver den største kamp i karrieren for Ruud.

Han ligger nummer 34 i verden og har gennem sin stadig unge karriere tjent godt to millioner dollar i præmiepenge. Til sammenligning har Djokovic indtjent knap 144 millioner dollar i præmiepenge.

- Det kommer til at blive den største udfordring i min karriere. På norsk plejer vi at sige, at bolden er rund, så alt kan ske. Jeg skal bare være så klar som muligt, siger Casper Ruud til Eurosport efter lørdagens sejr.

De resterende kvartfinaler i grusturneringen i Rom spilles lørdag aften.

De står mellem Denis Shapovalov og Grigor Dimitrov samt Diego Schwartzman og verdens nummer to, Rafael Nadal.

