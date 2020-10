Studielivet er udskiftet med toptennis for teenageren Iga Swiatek, der lørdag spiller French Open-finale.

Den polske teenager Iga Swiatek har taget den internationale tennisverden med storm ved grand slam-turneringen French Open.

Den 19-årige sensation har ikke smidt et eneste sæt i turneringen, og lørdag eftermiddag kan hun sætte trumf på, når hun i finalen møder en anden ung spiller, den 21-årige amerikaner Sofia Kenin.

Succesen kommer, efter at hun i 2019 besluttede sig for at tage to års pause fra livet som studerende for at satse på tennis på topniveau.

- Lige nu er det blevet svært at tage en beslutning om at gå tilbage til at studere, fordi jeg føler virkelig, at jeg kan opnå store ting. Så det vil jeg gerne bare fokusere på, siger hun ifølge Reuters.

- Men jeg er også kun 19 år, og der er meget, der kan nå at ændre sig i løbet af få år. Vi får at se. Måske bliver jeg sulten efter noget viden på et tidspunkt. Jeg vil ikke tage en beslutning nu.

På vej mod finalen har Swiatek blandt andet besejret verdens nummer to, Simona Halep. I semifinalen var det den argentinske overraskelse Nadia Podoroska, der stod for skud og blev besejret med 6-2, 6-1.

- Lige nu ville det være svært for mig at skulle studere samtidig med turneringen og bagefter. Så jeg vil bare fokusere på tennis.

- Jeg tror, at hvis jeg begynder at komme i flere grand slam-finaler, så vil det blive umuligt for mig at studere og samtidig blive ved med at spille den her slags tennis, siger den talentfulde teenager ifølge Reuters.

Hendes træner, Piotr Sierzputowski, har også mærket en forskel, efter at Swiatek - i hvert fald for en stund - har lagt skolebøgerne på hylden.

- Tidligere var det altid meget svært. Jeg blev nødt til at planlægge træningen til klokken syv om morgenen, fordi hun skulle i skole.

- Hun kom til træning, og jeg spurgte, "hvorfor er du træt? Sov du godt?". Nej, hun havde studeret hele natten. Så det giver selvfølgelig noget overskud at lægge det væk. Men det er samtidig et ekstra pres, fordi så ved man, at man har satset på livet som professionel, siger træneren ifølge AFP.

Kampen mellem Swiatek og Kenin går i gang lørdag klokken 15.

/ritzau/