Hun er 18 år. Blev færdig med skolen for blot to måneder siden. Og så er Emma Raducanu lige nu på manges læber.

Årsagen er, at den unge komet indtil videre har leveret varen ved Wimbledon. Hendes første grand slam-turnering nogensinde, som hun har fået adgang til gennem et wildcard.

Torsdag aften slog hun højst overraskende Marketa Vondrousova i anden runde – en spiller, der i 2019 spillede finale ved French Open.

'Følelsen! Støtten var helt fantastisk, tak for alle beskederne, jeg er så ekstrem taknemmelig,' skrev Emma Raducanu, der er født i Canada og ligger nummer 338 på verdensranglisten, efter sejren på sin Instagram-profil.

For hun kunne knap forstå, at hun havde spillet sig i tredje runde efter to flotte sejre. Noget, der også har medført mange rosende ord og stor hyldest på de sociale medier.

'Jeg har det, som om jeg er på ferie. Det er helt utroligt. Jeg vil gerne blive så længe, jeg kan. At spille foran det her publikum hjælper, støtten er så vild, de står virkelig bag mig,' sagde hun.

Og det er da også noget af en oplevelse, hun er i gang med at give sig selv. Inden førsterundekampen mod Vitalia Diatchenko fortalte den 18-årige komet ifølge Daily Mail, at alle sejre herefter ville være bonus.

Det vil også være en bonus på bankkontoen, for inden denne uge startede, havde hun 'kun' vundet 29.000 pund (svarende til 251.000 kroner) i præmiepenge, og nu er hun altså sikret en check på intet mindre end 115.000 pund – svarende til lige knap en million danske kroner.

Noget, der betyder meget for hende. Det lagde hun ikke skjul på efter den seneste sejr.

»Tennis er en dyr sport, jeg rejser og spiller turneringer dag ud og dag ind, så pengene vil hjælpe mig med at finansiere det. Jeg er virkelig taknemmelig for den mulighed, jeg har fået i denne uge. Jeg vil forsøge at få det bedste ud af det,« sagde Emma Raducanu, der har været fuldtidsprofessionel, siden hun var 16 år.

Samtidig har nogle af de store stjerner også bemærket hendes indtil videre flotte triumftog. En af dem er Andy Murray, der på de sociale medier skrev 'tillykke' efterfulgt af et 'Kom så!'.

Han har dog endnu ikke fået et svar fra den unge komet, der har haft rygende travlt, forklarede hun torsdag aften.

»Jeg har ikke kigget på min telefon endnu, men jeg er så glad for alle beskederne. Jeg får ikke mulighed for at besvare dem alle lige nu. Når jeg kan slappe af og læse dem, giver det mig en rigtig god følelse. Det er ret fantastisk,« sagde hun efter kampen.