Ambitionerne er tårnhøje hos det 17-årige tennistalent Holger Rune.

Faktisk så store, at han i 2019 droppede at spille i juniorrækken, på trods af at han stadig havde to år tilbage, inden han senest skulle rykke op i seniorrækken.

Men Holger Rune var fast besluttet. Det var slut med juniorrækken:

»Min udvikling var til det. Nu havde jeg vundet en Grand Slam-junior, Masters og så skulle jeg ikke mere i juniorrækken. Nu skal jeg starte senior og prøve at opnå mine drømme der,« fortæller Holger Rune til B.T.

Jeg har nogle mål, jeg gerne vil opnå, og det giver mig bare mere adrenalin i kroppen, og lidt mere ‘kom så, jeg vil fandme nå det her. Holger Rune

Og selv om at det var hårdt i starten for det unge stjerneskud, gav han ikke op:

»Jeg er klart mere målrettet med, hvad det er, jeg vil. Jeg har et helt klart fokus, og det er virkelig vigtigt. Jeg kan mærke det, når jeg spiller kampene, hvor jeg i starten af året var lidt... Altså, det er jo klart sværere på seniorniveau, fordi der er de bedre, så der synes jeg, at det var lidt hårdt på et tidspunkt,« fortæller Holger Rune og fortsætter:

»Der skulle jeg bare have accepteret, at det er hårdt, og så bare komme igennem det. For jeg ved, at jeg har spillet til det, så jeg skal bare være cool og prøve at være mentalt stærk.«

De seneste par måneder har Holger Rune udviklet sit mindset, og det bærer resultaterne også præg af.

I september vandt han sin første turnering på seniorniveau - ITF-turneringen i schweiziske Klosters. Noget, han ikke selv havde regnet det mindste med med:

»Det var ret vildt. Jeg vil ærligt sige, at jeg havde ikke forventet det, da jeg gik ind til turneringen. Jeg skulle møde en andenseedet i første runde, som jeg havde mødt før og tabt til, så det var en hård start. Men da jeg ligesom kom over den og vandt første runde over ham, så tænkte jeg 'okay'. Og der så jeg faktisk en god mulighed for, at kunne vinde hele turneringen. Og så var jeg godt kørende,« griner Holger Rune.

Og når det kommer til drømmene for fremtiden, er der ingen tvivl om, at Holger Rune er en utrolig ambitiøs ung mand, der ved, hvad han vil:

»Mit mål i det her år er at komme ind i top-500 i verden. Det var egentligt højere, men på grund af corona lukkede det hele ned i næsten et halvt år, og så er det svært at opnå de mål, som jeg havde sat i starten af året,« siger danskeren, der lige nu er nummer 511.

Holger Rune i aktion 26. oktober 2020 under en turnering i Spanien. Foto: ANTONIO LOPEZ Vis mere Holger Rune i aktion 26. oktober 2020 under en turnering i Spanien. Foto: ANTONIO LOPEZ

»Til næste år vil jeg så hurtigt som muligt gerne ind i top-300, forhåbentligt inden for de første to måneder. Og så bare køre derudad og så ligge i top-100 i slutningen af næste år.«

Men drømmene slutter langtfra der. For Holger Rune har et klart mål, og det er at være den bedste i verden:

»Min store drøm er at vinde alle Grand Slams, OL og blive nummer et i verden.«

Til spørgsmålet, om det ikke er at sætte et utrolig stort pres på sig selv i så ung en alder, er svaret klart:

»Jeg kan godt lide at spille under pres. Jeg føler mig god under pres. Hvis jeg synes, det hele er lidt for let, og jeg ikke rigtig føler, at der er noget at spille for, så synes jeg selv, at jeg spiller dårligere.«

»Jeg har nogle mål, jeg gerne vil opnå, og det giver mig bare mere adrenalin i kroppen og lidt mere ‘kom så, jeg vil fandeme nå det her',« lyder det afsluttende fra Holger Rune, som ikke er tvivl om, at hans store drømme er realistiske.