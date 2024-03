TV2Play og Disney+ har allerede gjort det. Og nu følger streamingtjenesten Skyshowtime efter på det danske marked.

Den amerikanske streaminggigant har indført et billigt reklameabonnement, mens de samtidig hæver prisen på deres reklamefrie abonnement.

Og det er ifølge medieekspert Claus Bülow Christensen et godt bud på fremtidens streamingtjeneste. Og der kan være penge at spare for forbrugerne.

»Alle streamingtjenester kommer til at gøre det her i fremtiden. Netflix har allerede indført et reklameabonnement med succes på det amerikanske marked,« siger han til B.T.

Vi kan dermed godt vinke farvel til for eksempel streaming uden reklamer, med mindre vi vil betale en del mere for det.

»Streaming uden reklamer kommer til at blive en luksusvare i fremtiden, og jeg vurderer, at det kan komme til at koste næsten det dobbelte som et reklameabonnement.«

Men han vurderer altså samtidig, at der kan være penge at spare for danskerne på et marked, hvor streamingabonnementer konstant stiger i pris.

»Over det seneste år er prisen på streamingabonnement steget med mellem 20 og 30 procent. Der vil derfor være muligheden for at nedgradere et af de abonnementer, du vil beholde, men sjældent bruger. Og der kan være penge at spare,« siger Claus Bülow Christensen.

Skyshowtimes introduktion af reklameabonnementet betyder, at de tilbyder et abonnement til 49 kroner om måneden med reklamer, mens de hæver prisen på det reklamefrie abonnement med 30 procent fra 69 til 89 kroner om måneden.