»Fremtidens grænseflade mellem menneske og maskine.«

Det er og var den helt store klinge, firmaet Rabbit sprang op på i markedsføringen af deres produkt R1, mens hypen fra techverdenen væltede ind.

Et andet startup-firma, Humane, var ikke langt fra med sætninger som »Træd ind i fremtiden« i markedsføringen af deres AI Pin.

Begge produkter er omtalt som værende smartphone-dræbere. En ny måde at kommunikere med maskinerne på. Væk fra touchskærme og de velkendte brugerflader.

Begge produkter ramte i henholdsvis april og maj markedet med stor spænding og interesse. Rabbit R1 havde for eksempel fået over 100.000 forudbestillinger.

Og så kom anmeldelserne:

»Det værste produkt, jeg nogensinde har anmeldt ... Indtil videre.« lød det for eksempel fra verdens største tech-youtuber, Marques Brownlee, om Humanes AI Pin.

»Et AI-legetøj til 199 dollar, der fejler i næsten alt« lød det tilsvarende fra techmediet Engadget om Rabbit R1.

Av.

Nå, hvad er det så, de hypede AI-produkter gør ... eller ikke gør?

Rabbit R1 er en AI-assistent, der baserer sig på ChatGPT og kan besvare spørgsmål, afspille fra Spotify, optage lydoptagelser og fortælle dig, hvad du ser på, ved hjælp af et kamera.

Rabbit R1 koster 199 amerikansker dollar - altså lige knap 1.400 dansker kroner. Foto: Rabbit Vis mere Rabbit R1 koster 199 amerikansker dollar - altså lige knap 1.400 dansker kroner. Foto: Rabbit

Faktisk skulle den kunne gøre alt det, en smartphone gør - bare hurtigere og simplere.

Hvis den altså virkede.

Anmelderen på techmediet The Verge havde lige fået fingrene i den omkring 1.400 kroner dyre gadget og pegede den på maden i sin hånd.

»Med usvigelig sikkerhed fortalte R1'eren mig, at det var en taco.«

Men maden i anmelderens hånd var en Dorito-chip.

»I min test af R1 er jeg igen og igen stødt på øjeblikke som tacomødet, hvor det hele bare føles ødelagt. Den fejlidentificerede et rødt hundelegetøj som en stressbold, så som en tomat og så som en rød peberfrugt, som den forsikrede mig om var helt sikker at spise. Jeg begyndte at spille en sang på R1, og så holdt enheden op med at reagere, men fortsatte med at spille, så jeg ikke engang kunne sætte den på pause eller skrue ned for lyden.«

Tre stjerner ud af ti.

Samme toner kommer fra de andre techmedier, der har haft fingrene i gadgeten. Tom's Guide giver halvanden stjerne ud af fem med overskriften »Undgå denne AI-gadget«, og sådan kan man faktisk blive ved.

»Mellem denne og Humane's AI Pin virker AI-gadgets ret ubrugelige,« skriver anmelderen hos Engadget direkte.

Hos Humane AI Pin, den anden voldsomt hypede AI-gadget, der skulle få forbrugerne til at glemme alt om deres nu outdatede smartphones, er det nemlig helt samme toner, klaveret spiller.

Løftet hos AI Pin er, at det er en telefon uden skærm. I stedet for skærmen er en AI-assistent, som skal gøre det hele for dig, ved at du beder den om den: Lave et opkald, sende en sms, sende penge på MobilePay - du beder den om det. Den sidder uden på tøjet, og får den brug for at vise dig noget, kan den lyse det på din hånd.

Humane AI Pin er et noget dyrere produkt med en pris på 699 dollar, altså lige knap 5.000 kroner. Oveni kommer så et abonnement. Foto: Humane Vis mere Humane AI Pin er et noget dyrere produkt med en pris på 699 dollar, altså lige knap 5.000 kroner. Oveni kommer så et abonnement. Foto: Humane

Men - og det er et stort men - den virker ikke rigtig.

»AI Pin er en interessant idé, som er så ufærdig og så totalt ødelagt på så mange uacceptable måder, at jeg ikke kan komme i tanke om nogen, som jeg vil anbefale at bruge de 699 dollar (omkring 5.000 kroner, red.) for enheden og det månedlige abonnement på 24 dollar,« lyder det en kende negativt fra The Verge.

»Skal du købe den? Det er nemt. Nej, nej, nej. Niks. Aldrig i livet.«

Det er ikke meget bedre hos Engadget:

»Humane AI Pin er ikke bare langsom, besværlig og knap nok smart - jeg så også ret dum ud, da jeg brugte den.«

Fremtiden er altså tilsyneladende ikke landet endnu, og du kan vist roligt beholde din smartphone foreløbig.

Temu har taget danskerne med storm, men i den kinesiske webjungle fyldt med gode priser, rabatter og gratis levering, kan det være svært at skelne mellem store besparelser og farlige fristelser.

Lyt med, og bliv klogere på, hvor du kan gøre dig et sandt kup, hos Apple Podcast, Spotify eller ved at klikke play herunder.