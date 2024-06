»Ej, gjorde han lige det?«

Det må være tanken, der er gået gennem hovedet på mange tilskuere og derefter mange brugere på forskellige sociale medier, da topchefen for en af verdens absolut mest værdifulde firmaer var på computermessen Computex i Taiwan tirsdag.

Hovedpersonen er Jensen Huang, der er administrerende direktør i Nvidia, der onsdag faktisk har overhalet Apple, så de er verdens næstmest værdifulde firma nu.

Den opsigtsvækkende episode var en autograf.

På videoen kan den højtprofilerede direktør høres spørge: »Er du sikker? Er det her en god idé?« - men så gør han det.

Skriver en autograf på en fremmødt yngre kvindes bryst, omringet af en stor flok mennesker.

Original video of the Jensen Huang signature pic.twitter.com/1pW1nMEFRS — Ananay (@ananayarora) June 5, 2024

Det er måske ikke helt uvant at se rockstjerner gøre det, især i gamle dage, men det er svært at forestille sig Tim Cook fra Apple, Satya Nadella, Microsofts topchef, eller Sundar Pichai, Googles topchef, i lignende situationer i dag.

Kigger man på deres beklædning i forhold til 61-årige Jensen Huang, der var med til at stifte Nvidia tilbage i 1993, ser man også en forskel.

Hvor de andre oftest kan ses i polo-T-shirts eller formelle jakkesæt, så render Jensen Huang nærmest altid rundt i en sort læderjakke.

Den Taiwan-fødte, amerikanske topchef er kommet mere og mere i offentlighedens søgelys, mens hans virksomhed er braget frem i rekordfart de seneste år.

Jensen Huang (co-founder and CEO of NVIDIA) pic.twitter.com/8YXbx8jZdZ — Dripped Out Technology Brothers (@TechBroDrip) June 4, 2024

Med AI-guldfeberens rasen er behovet for virksomhedens software og chips eksploderet til rekordhøje niveauer. Per dags dato er aktien steget med voldsomme 212 procent alene det seneste år.

I dag bruger stort set alle de store techgiganter chips fra Nvidia i et eller andet omfang, og deres GPU-chips - det står for Graphics Processing Unit og er det, vi i gamle dage kaldte et grafikkort - er blevet kaldt »arbejdshesten til at træne AI-modeller«.

Kun Microsoft er værdisat højere end Nvidia på nuværende tidspunkt i hele verden.

