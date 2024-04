Jeg må være helt ærlig at sige, at jeg frygtede det værste.

Men min frygt er blevet gjort til skamme, og det er der én særlig detalje ved YouSees nye streaming-produkt, der er ansvarlig for.

»Peter, YouSee bliver ved med at skrive til mig for at få os til at anmelde deres nye Streamer – kan du ikke se på den?« spurgte chefen mig.

Åh nej.

Jeg har en iboende rædsel for den brugeroplevelse, et dansk firma lige kan strikke sammen – særligt, når man er vant til de strømlinede oplevelser, de amerikanske techgiganter som Apple, Google og så videre kan tilbyde.

Derfor var det en lettelse at opdage, at YouSee har allieret sig med Google og brugt deres Android tv som brugerfladen i YouSee Streamer.

YouSee Streamer er deres nyeste produkt til at kombinere klassiske flow-tv-kanaler med streamingtjenester som Netflix, TV 2 Play, Disney+ og så videre.

Sådan ser den lille Streamer ud. Den minder om en Chromecast både i form og funktion. Foto: Peter Boier

Streameren er den sorte dims, du kan se herover, og den fungerer som en Chromecast, hvis du er bekendt med det produkt fra Google. Du sætter den ene ende i tv'ets HDMI-stik og den anden ende i en stikkontakt – og så kører det.

Med følger også den fjernbetjening, du kan se herunder.

Og lad mig lige slå fast: Det er noget så sjældent som en god fjernbetjening. Den vejer lige tilpas meget til, at den føles lidt lækker.

Med den kan du også tale med Google Assistant og dermed stemmestyre.

Har du en iPhone går opsætningen nemt nok, men har du en Android-telefon går den legende let.

Det gør den, fordi YouSee Streamer dybest set er en Chromecast med Android tv tilsat et par YouSee-justeringer.

Det betyder, at du kan smide indhold fra din telefon direkte op på fjernsynet - men også, at der med Android TV er en regulær brugerflade at navigere rundt i på fjernsynet.

Dimsen – eller 'donglen' – svarer til en Chromecast, og fjernbetjeningen kan de samme ting. Brugerfladen er nærmest identisk. Har du allerede en nyere Chromecast, vil du nærmest ikke kunne se nogen forskel – den afspiller sågar tingene i samme 4K-opløsning, hvis dit fjernsyn understøtter det.

Fjernbetjeningen er genvejen til indholdet, og den fungerer rigtig godt. Foto: Peter Boier

Der, hvor man rigtig kan se forskel, er på indholdssiden, da YouSee Streamer kræver et YouSee-abonnement, der er lidt anderledes opbygget end normalt.

Du får en mængde point til rådighed, som du kan fordele ud over tv-kanaler og streamingtjenester.

Vælger du streamingtjenester, opretter YouSee et abonnement på dine vegne hos streaminggiganten, og du får senere tilsendt en mail med et link til at oprette en profil.

Den profil skal du så tilbage på streameren og logge ind med, så det er ærligt talt lidt besværligt at komme hurtigt i gang.

Men når det først er indstillet, kører det fint.

Der, kan man godt mærke begrænsningen ved, at det dybest set er en YouSee-versioneret Chromecast.

Og det ender med både at være godt og dårligt.

Godt, fordi Google-brugerfladen fungerer. Du har en forside, der blander film og serier på tværs af streamingtjenester og apps med gammeldaws tv-kanaler, og med ét klik kan du komme i gang med at se indhold uden at skulle rode rundt i otte apps på din telefon.

Dårligt, fordi YouSee-delen virker påklistret. Vil du for eksempel ændre dine valg af kanaler og streamingtjenester, er det nemmest at forlade streameren og finde din computer frem, og det trækker helhedsoplevelsen ned.

Men YouSee Streamer fungerer, og jeg kan godt se folk uden en Chromecast, der er ved at være lidt trætte af deres tv-pakke, få glæde af en YouSee Streamer.

Kombinationen af live-tv og streaming opfylder et behov, jeg tror, mange har. Det fungerer, og fjernbetjeningen er både pæn og føles lækker. Men streameren i sig selv bidrager ikke med vildt meget nyt.

Streameren kræver et tv-abonnement og koster 399 kr. + 99 kr. i evt. forsendelse.

