Google er angiveligt ved at planlægge en AI-søgefunktion, som skal koste penge at bruge.

Bliver det en realitet, vil det være den største omvæltning af tech-gigantens forretningsmodel i flere år, skriver The Guardian.

Tjenesten bliver i øjeblikket beta-testet af udvalgte brugere, lyder det.

Den bliver af The Guardian beskrevet som noget meget tilsvarende OpenAI's velkendte chatrobot, ChatGPT.

Således vil det angiveligt være en samtalebaseret tjeneste, som kan give svar på input og forespørgsler – såkaldte prompts.

Google, som ellers altid har tilbudt sine kernetjenester gratis, ventes at opkræve et månedligt gebyr for AI-tilføjelsen gennem abonnement..

Eksperter ser skiftet i forretningsmodellen som en naturlig konsekvens af, at kunstig intelligens – herunder træning af modellerne – er dyr.

»AI-søgning er dyrere at gennemføre end Googles' klassiske søgeprocesser. Ved at tage penge for AI-søgninger forsøger Google i det mindste for at få dækket omkostningerne,« siger dataanalysechef Heather Dawe fra konsulentfirmaet UST til The Guardian.

Ifølge mediet kan det meget vel være en forsmag på fremtiden, hvor alle de største spillere i AI-sektoren, ifølge eksperter, ventes at udbyde deres tjenester gennem en form for abonnement, som skal dække omkostningerne ved teknologien, som i stigende grad vinder frem.

