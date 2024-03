Der er lige nu store ændringer på vej til det populære sociale medie.

Nu kan du snart slette eller redigere beskeder på Instagram – hvis du altså er hurtig nok.

Det skriver Meta på deres hjemmeside.

For såfremt, du vil redigere en afsendt besked, skal det ske indenfor 15 minutter.

Men det er ikke det eneste nye.

Opdateringen indeholder også muligheden for at skjule, om man har åbnet beskeder i ens indbakke.

Når opdateringen ruller ud, vil brugere også have mulighed for at fastgøre udvalgte venner til toppen af deres indbakke.

Desuden kan man vælge bestemte farvetemaer til sine chats (samtaler, red.), som man også kender fra Messenger.

Hvornår den nye opdatering kommer ud til de danske brugere, er fortsat uvist, men Meta fastslår, at det vil ske 'snart'.

I december sidste år blev det offentliggjort, at Meta arbejdede på at kryptere beskeder på Messenger og Instagram.

Det gjorde man for at sikre brugere mod hackere, svindlere og andre kriminelle.