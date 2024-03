Antallet af robotstøvsugere i danske hjem er eksploderet i de seneste år, og ekspert afslører, at mange danskere har et sjovt forhold til maskinen.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at bestanden af robotstøvsugere er steget fra 278.000 til 446.000 på fire år. Det svarer til cirka hver sjette husstand i Danmark.

Den voldsomme stigning skyldes, mener man hos Støvsugerbanden, der forhandler robotstøvsugere, at kvaliteten på produkterne har været stigende.

»Robotstøvsugerne er klart blevet bedre og kan komme omkring hjørner og holde batteri væsentligt længere end for få år siden,« siger Nicole Kiel Broch, som er direktør i Støvsugerbanden, i en pressemeddelelse.

»Derfor er det et godt supplement i en travl hverdag, men man skal for guds skyld ikke bare smide sin gamle støvsuger ud. Det er blandt andet stadig kun den, der kan komme op i sofaen eller hen over listerne,« forklarer hun.

Når robotstøvsugerne er blevet et meget mere almindeligt syn i danske hjem, så er det også et udtryk for danskernes dovenskab, mener ekspert.

»Ja, det er klart en del af det, at vi outsourcer det, vi kan, til maskinerne,« siger Christiane Vejlø, digital trendanalytiker hos Elektronista Media, til B.T.

Christiane Vejlø fortæller, at mange danskere tilsyneladende navngiver deres robotstøvsuger og for sjov omtaler den som en del af familien. Foto: Tobias Kobborg Vis mere Christiane Vejlø fortæller, at mange danskere tilsyneladende navngiver deres robotstøvsuger og for sjov omtaler den som en del af familien. Foto: Tobias Kobborg

Hun forklarer, at hun selv i foredrag faktisk taler med publikum om netop robotstøvsugere.

»Jeg spørger, hvor mange der har en, og hvor mange, der giver den et navn. Det er der tilsyneladende virkelig mange, der gør, måske omkring 80 procent,« siger Christiane Vejlø.

»Det kan have noget at gøre med, at man er villig til at lukke teknik ind i familien og måske i virkeligheden for sjov tale om den som en slags familiemedlem. Man menneskeliggør den på en måde, og det er sjovt at tale om 'Roberta' som en slags rengøringassistent,« forklarer hun.

Christiane Vejlø vurderer, at der kan være store demografiske forskelle i brugen af robotstøvsugere, fordi de fungerer bedre i moderne etplanshuse end mange 'ukurante' lejligheder i de største byer.

Hun mener også, at den store stigning kan skyldes, at teknologien simpelthen er blevet bedre.

»De har eksisteret længe nok til, at teknikken fungerer. De kan faktisk støvsuge. Og der er et stort udbud af dem,« forklarer hun.

Christiane Vejlø har dog ikke selv en robotstøvsuger i sit hjem, fortæller hun.

»Jeg har ellers tidligere haft masser til test, men det har ikke rigtig fungeret i min lejlighed,« siger Christiane Vejlø.