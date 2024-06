Efter lang ventetid er det langt om længe muligt at bruge en app til at komme rundt i Danmark på Rejsekort, så man kan ignorere de gråblå standere og stryge direkte ind i tog og bus.

Det har efterhånden 60.000 danskere fået lov til, mens firmaet bag Rejsekortet afventer med at lukke hele Danmark ind.

Men det er ikke helt problemfrit.

For appen overvåger brugerne meget mere end det lille plastikkort.

Og ifølge Version2 sker det endda meget mere, end man lige forestiller sig.

For at bruge appen skal man give tilladelse til, at den må følge din lokation hele tiden. Ikke kun når appen er åben, men hele tiden. Altid.

Ifølge firmaet bag gør appen dog ikke det, men kun indtil du har checket ind og ud.

Men ifølge Version2 kan appen hurtigt ende med at følge din færden resten af dagen, hvis du glemmer at checke ud.

Glemmer du det sidste, kan appen i sidste ende følge din gøren og laden i timevis.

Checker du ikke selv ud efter endt rejse, følger appen med længe efter - særligt hvis ikke du har aktiveret funktionen 'Smart check-ud', der holder øje med, om du er stoppet med at rejse.

De informationer om din præcise lokation beholder firmaet bag i to måneder.

»Lokationsdata kan fortælle, hvor du bor, og hvor du arbejder. Det kan også afsløre, om du tager på swingerklub, eller om du besøger en elskerinde. Den måde, du bevæger dig rundt i samfundet, er noget af det, der siger allermest om dig,« siger Ayo Næsborg-Andersen, lektor i persondataret ved Syddansk Universitet til Version2.

Over for samme medie siger Jens Willars, kundedirektør i Rejsekort og Rejseplan, at han godt forstår, det kan virke voldsomt, og derfor anbefaler de også, at man selv checker ud efter endt rejse.

