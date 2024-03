Tusindvis af brugere har onsdag haft problemer med at tilgå det sociale netværksmedie LinkedIn.

Det skriver Reuters, ligesom det fremgår af siden Downdetector, at mere end 47.000 mennesker kort før klokken 22 dansk tid registrerede problemer med at komme ind.

LinkedIn har selv adresseret problemet og skriver følgende på sin statusside, linkedin-status.com:

»Nogle medlemmer kan opleve problemer på LinkedIn. Vi arbejder aktivt på dette og vil opdatere løbende.«

Flere brugere på X bemærker også nedbruddet.

»Hvorfor er LinkedIn nede,« skriver én.

now why is linkedin down — maisha (@chr0makill3r) March 6, 2024

Ifølge Downdetector er det i overvejende grad folk, der forsøger at komme på via hjemmesiden, der har problemer. Der er færre problemer rapporteret fra app'en.

De tekniske problemer kommer blot en dag efter, at Facebook, Messenger og Instagram blev ramt af omfattende nedbrud.

Ifølge Meta, der ejer alle tre tjenester, var nedbruddet forårsaget af »et teknisk problem«.

B.T. følger sagen.