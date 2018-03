Den populære fitness-app MyFitnessPal er blevet udsat for et hackerangreb, hvor mere end 150 millioner brugere er blevet ramt.

Det skriver News.com.au.

Det var MyFitnessPal selv, der i slutningen af marts opdagede, at en uautoriseret enhed i systemet havde trukket brugernavne, mailadresser og passwords ud af appens enorme mængde brugere.

Derfor sendte MyFitnessPal selv en mail ud til deres medlemmer, som du kan se nedenfor.

Does any one use MyFitnessPal and received the same email I received? pic.twitter.com/SIpGm8a7xP — Matt Young (@MattYoung) 29. marts 2018

MyFitnessPal er en app, som kan bruges til at skabe et overblik over stramme diæter og fitnessaktiviteter. Eksempelvis kan man taste måltider ind i appen, hvorefter appen kan regne ud, hvor mange kalorier du har indtaget. På den måde kan du løbende holde øje med, om du overholder din kur/diæt, samtidig med du altså også kan indtaste din motion og styrketræning.

Ifølge News.com.au har hackerne ikke fået fingrene i kontooplysninger, men MyFitnessPal anbefaler alligevel deres brugere at skifte kodeord og lægge mærke til mistænkelige aktiviteter på kontoen.

MyFitnessPal blev i 2015 solgt for intet mindre end 475 millioner dollar til firmaet Under Armour.

Siden nyheden om de hackede brugere kom ud på de sociale medier, har flere af appens brugere lavet sjov med, at hackerne nu har informationer om, hvor meget usundt mad de spiser. Se nogle af de sjove indslag herunder:

Woke up to an email saying my MyFitnessPal account has been hacked. The absolute shame of Russia knowing how much Greek yogurt I ate in January! — Jon (@pifflevalve) 30. marts 2018

#IJustFoundOut #MyFitnessPal has had account information stolen in February and now the scariest thing is that the hackers might know how much I weigh. pic.twitter.com/um6rXldk7U —Cattsy (@Cattereia) 30. marts 2018