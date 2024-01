Det kan være, at du allerede har mærket det – for responsen fra YouTube er til at tage og føle på.

Har man installeret software, der blokerer for annoncer, går det nu kraftigt ud over brugeroplevelsen, når man skal se videoer på streamingtjenesten.

Det skriver sitet 9to5google.com, der skriver Google-relaterede nyheder.

Konkret bliver YouTube markant langsommere, hvis man bruger en såkaldt 'ad blocker'.

Hos det Google-ejede selskaber mener man ganske enkelt, at det er en direkte overtrædelse af servicevilkårene at blokere for annoncerne.

9to5google.com har testet, hvordan YouTube fungerer, hvis man bruger en 'ad blocker'.

Og her er effekten tydelig.

Videoer indlæses markant langsommere, og preview af videoer bliver ofte ikke indlæst ordentlig. Samtidig skulle det være nærmest umuligt, at se videoer på fuld skærm uden konstant at skulle genindlæse indholdet.

Samtidig dukker popupvinduer op, der gør opmærksom på, at man ikke kan bruge YouTube uden at fjerne annonceblokeringen.

Det er noget, som YouTube længe har haft fokus på.

Allerede sidste år skrev The Verge om, hvordan YouTube aktivt forsøgte at få brugere til at droppe de populære softwareprogrammer til at blokere for annoncer.

Også hos Google har man fokus på situationen.

'Annoncer hos YouTube støtter de kreatører, du elsker, og lader milliarder af mennesker i hele verden bruge streamingtjenesten,' som det lyder i afsnit hos Googles support.

Her findes samtidig en guide til specifikt at slå tjenester som AdBlock, Adblock Plus eller uBlock Origin i forbindelse med YouTube.