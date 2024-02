Lige nu er der tre millioner brugere, men det tal kan være på vej gevaldigt op.

Det sociale medie Bluesky dropper nu kun at lukke folk ind med invitationer, så alle kan oprette en profil og komme med.

Da Elon Musk overtog Twitter, skræmte annoncørerne væk, sparede på indholdsmoderatorerne og senest skiftede navnet til 'X', så flere andre deres snit til at oprette konkurrenter til 'X' og forsøge at hive frustrerede brugere derover.

En af dem var Bluesky, som endda begyndte som et internt projekt under Twitter, da Jack Dorsey, medgrundlæggeren, stadig var en del af selskabet, før Elon Musk tog over.

Jack Dorsey er nu bestyrelsesformand for Bluesky.

Bluesky er en del af en voksende bevægelse for et mere decentraliseret og åbent social medie, hvor et stort techselskab ikke sidder og bestemmer, hvad du skal se og præsenteres for - som Facebook, X, Instagram og Tiktok fungerer.

»Vi tror virkelig på, at fremtiden for sociale medier er, og burde være, åben og decentraliseret. Det er noget, vi generelt synes er godt for den offentlige samtale, « har Blueskys administrerende direktør, Jay Graber, sagt til techmediet Engadget.

Bluesky havde en tur i hypemøllen i foråret 2023, hvor invitationer ifølge Engadget gik for flere tusinde kroner på Ebay.

Det er et socialt medie med primært tekstsbaserede posts og tråde på samme måde som X og Metas Threads, der for nyligt også kom til EU.

Du har måske set sådan nogle små tekst-opslag dukke op i dit Instagram-feed. Det er Threads.

Bluesky er meget mindre end Threads og X, da det har krævet en invitation indtil nu, men flere markante tidligere Twitter-brugere er flygtet derover og bruger det som deres platform nu.