Beskeden spredte sig lynhurtigt som ringe i vandet, da den dukkede op på det sociale medie X.

Sikkert på grund af det for mange både overraskende og bekymrende indhold:

At Google vil lukke e-mailtjenesten Gmail 1. august, hvorefter man hverken ville kunne sende, modtage eller gemme e-mails.

Men det er misinformation og har intet på sig, lyder det fra Google. Det skriver flere internationale medier, herunder BBC og The Economic Times.

I en besked på sin officielle X-konto oplyser internetgiganten, at Gmail – som er verdens mest anvendte e-mailtjeneste – »er her for at blive«.

Det falske opslag så meget troværdigt ud og nåede at blive set af over syv millioner personer, men blev ret hurtigt markeret af X som værende manipuleret.

Mange troede imidlertid indledningsvis på den overraskende melding om Gmails snarlige død, idet Google for nylig meldte ud – og i dette tilfælde er der ikke tale om et falsum – at ældre Gmail-konti, som ikke er blevet brugt i et stykke tid, vil blive slettet.

Gmail har mellem halvanden og to milliarder brugere på verdensplan.