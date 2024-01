Apple vil nu give iPhone-brugere i EU mulighed for at downloade apps uden om den indbyggede App Store.

Det gør selskabet for at leve op til nye EU-krav, der blandt andet skal give techgiganterne øget konkurrence i Europa, skriver The Guardian.

Kravene betyder også, at brugere kan betale med andre tjenester end Apple Pay, og at Apple vil gøre det lettere for brugere at vælge en anden standardbrowser end den indbyggede Safari.

Forandringerne vil blive implementeret på alle iPhones med en iOS-opdatering i marts.

En unavngiven kilde i Europa-Kommissionen bruger ordet »revolutionerende« om de nye krav, som angiveligt skal gøre det muligt for eksempelvis små start-ups at konkurrere med techgiganterne på lige vilkår.

Omvendt er det tilsyneladende ikke med Apples gode vilje, at man åbner op i det ellers lukkede softwareøkosystem.

Tech-giganten bemærker således, at forandringerne vil skabe nye sikkerhedshuller.

»EUs forordning om digitale markeder kræver forandringer til det her system, som skaber større risici for brugere og udviklere,« lyder det i en udtalelse fra Apple.

»Det inkluderer nye muligheder for malware, svindel og bedrageri, ulovligt og skadeligt indhold og andre trusler mod privatlivet og sikkerheden. Forandringerne forringer også Apples evne til at opdage, forhindre og gribe ind over for ondsindede apps på iOS«.