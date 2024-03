Hvordan kunne Facebook, Messenger og Instagram tirsdag eftermiddag blive ramt af et »teknisk problem«, så der skete et kæmpe nedbrud i det meste af verden?

Det spørgsmål stiller millioner af mennesker lige nu, efter Meta har meldt ud, at det var et »teknisk problem«, der var årsag til nedbruddet.

'Tidligere i dag var der et teknisk problem, som gjorde, at folk havde svært ved at få adgang til nogle af vores tjenester. Vi løste problemet så hurtigt som muligt for alle, der blev påvirket, og vi undskylder for ulejligheden,' skriver Andy Stone, der er kommunikationsmedarbejder hos Meta, på X.

Peter Kruse, der er it-sikkerhedsekspert i CSIS Security Group, vurderer, at det tekniske problem skyldtes en menneskelig fejl.

»Jeg hælder mest til, at der er sket en menneskelig fejl, hvor en eller flere har lavet ændringer, som har udløst en kædereaktion. Det kan eksempelvis være sket, hvis der er blevet tilføjet nye funktioner,« siger Peter Kruse.

Jens Myrup Pedersen, der er professor ved Institut for Elektroniske Systemer på Aalborg Universitet, har én gang før set, at Instagram, Messenger og Facebook er gået ned på samme tid.

Den gang var den tekniske fejl sket ved en såkaldt 'netværkskonfiguration'.

»Sidste gang de sociale medier hos Meta var nede, skete det på grund af en teknisk fejl. Meta var kommet til at låse sig selv ud ved en fejl. Det blev kaldt netværkskonfiguration, og det tog nogen timer, inden det blev løst,« siger han.

Og denne her gang har det også taget nogle timer at løse den tekniske fejl.

Peter Kruse oplyser dog, at der også kan være sket en reel driftsfejl, såsom fejl i centrale routere, eller en fejl, der skyldes noget eksternt.

Men han hælder mest til, at det er den menneskelige fejl, der er årsagen.

Mange troede dog først, at de var blevet ramt af et hackerangreb, da de ikke kunne komme på Facebook eller Instagram.

'Troede jeg var blevet hacket, indtil jeg så, at Facebook var nede,' skriver en bruger i mail til B.T.

En anden bruger mener dog, at gav folk tid til at snakke sammen igen i stedet for at skrive på Facebook.

'Så får folket jo tid til at snakke med hinanden,' skriver personen, mens en tredje person skriver, at han gik i panik, da Facebook var nede.

'Gik i angst og panik. Livet er tilbage igen,' skriver personen.