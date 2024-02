Stop det.

Cirka sådan lyder en email, som Disney+ er begyndt at sende ud til kunder i USA.

De følger nu samme model som Netflix, som de også har truet med at ville gøre længe.

Det skal være slut med at dele kodeord til streamingtjenesten med folk i sin omgangskreds.

Ifølge The Verge begyndte Disney således tirsdag at sende emails ud til kunderne, hvor de oplyser om ændrede retningslinjer for streamingtjenesten, der blandt andet skal gøre det sværere for folk at bruge log-ins, der ikke er deres egne.

Delingen af kodeord fører til tab af indtæger for streamingtjenesten, der selvfølgelig vil foretrække, at flere abonnerer selv.

Det kommer cirka en måned efter, de gennemførte lignende ændringer for Canada.

»Vi tilføjer begrænsninger til delingen af brugere uden for din husholdning,« lyder det således i emailen ifølge The Verge.

Ifølge selvsamme email kan eksisterende kunder forvente, at de nye restritioner træder i kraft 14. marts.

Hvordan det forholder sig for danske kunder er endnu uklart, men man må nok forberede sig på, at de samme restriktioner kan blive gældende herhjemme før eller siden.

Det så man også med Netflix, der først testede skrappe regler for deling i Latinamerika, før de i løbet af 2023 indførte restriktionerne i både USA og Danmark.

Og virkede det så for dem?

Det tydede det på i sommeren 2023, hvor de så en voldsom vækst i antallet af abonnenter fra kvartal til kvartal.