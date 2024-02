Et simpelt højreklik.

Mere skal der ikke til for at aktivere det nyeste, banebrydende tiltag i verdens mest udbredte browser, Google Chrome.

Ifølge techmediet Gizmodo kan det således få »stor og permanent betydning for internettet«.

»Sluserne er åbnet,« lyder det også.

For den lidt uanseelige feature hedder 'Help me Write', og den giver brugeren direkte adgang – altså med et højreklik – til at bruge AI til at skrive i ethvert tekstfelt i Chrome.

En talsmand for selskabet siger, at målet har været at gøre AI-teknologien »nemmere at bruge og mere tilgængelig i forhold til hverdagsopgaver uden at skulle være en 'ekspert'.«

»Vi tror faktisk, at det vil hjælpe folk til at skrive mere selvsikkert og i sidste ende forbedre kvaliteten af det indhold, som de lægger ud.«

'Help Me Write' er en del af seneste opdatering til Chrome, version M122, og i første omgang vil skrivehjælpen kun eksistere på engelsk.

Indtil videre vil den ikke være tilgængelige på mobile enheder.