Det var nok de færreste, som stod klar i den nærmeste B&O forhandler dagen efter den danske elektronikgigant lancerede højttaleren Beolab 90 i 2015.

Med en salgspris på 500.000 kroner var det kun de meget velpolstrede lydnørder, der kunne følge med.

Her ni år efter har B&O flere gange skruet på prisen i vejret for luksushøjttaleren, og nu er der blevet kastet endnu et betragteligt beløb oveni hatten.

Det skriver Børsen.

Med seneste prisstigning på 75.000 kroner har den samlede pris for en Beolab 90 ramt hele 1.000.000 kroner.

Og der er faktisk en større mening med prisstigningen end behovet for at tjene flere penge, fortæller B&O selv. De vil nemlig prissætte deres produkter langt dyrere. De mest velhavende er nemlig stadig interesseret på trods af de markante stigninger. Og i forhold til sammenlignelige produkter er én million ikke en voldsom sum, lyder det.

»Vi mener, at det er verdens bedste højttalere, og samtidig er det også den smukkeste, der ikke kan sammenlignes med nogen anden. Det har vi ikke prissat efter før, og det gør vi nu. Hvis du googler de dyreste højttalere i verden, så finder du, at de nok koster omkring 5 millioner euro, og du kan finde mange omkring 1 millioner euro. Beolab 90 dukkede faktisk ikke engang op sidst, jeg gjorde det,« siger Kristian Teär, der er direktør for Bang & Olufsen, til Børsen.

Selvom navnet og udseendet er det samme som ved lanceringen i 2015, så er der løbende lavet mindre forbedringer, oplyser direktøren.

B&O havde ved det seneste regnskab oplevet et stort fald i salget.