Mange har prøvet det. At mobiltelefonen er blevet så våd, at den ikke vil lade op eller måske slet ikke fungerer.

Nu advarer Apple mod et trick, mange har tyet til i netop den situation:

At lægge iPhonen i en pose med ris. Fidusen skulle være, at ris jo tiltrækker sig fugt, så telefonen på den måde hurtigere skulle blive tør efter et uheld.

Men ifølge Apple er det gamle trick mere skadeligt end gavnligt.

»Læg ikke din iPhone i en pose med ris. Hvis du gør det, kan små rispartikler beskadige din iPhone,« skriver Apple i et opdateret supportdokument.

Men hvad skal du så gøre, hvis uheldet er ude? Det har iPhone-producenten flere gode råd til.

Apple anbefaler dig at gøre følgende – og i den nævnte rækkefølge:

Slå forsigtigt din iPhone mod din hånd med stikket nedad for at fjerne overskydende væske. Læg din iPhone et tørt sted med luftcirkulation. Efter mindst 30 minutter kan du prøve at oplade med et Lightning- eller USB-C-kabel eller tilslutte et tilbehør. Hvis du får vist advarslen igen, er der stadig væske i stikket eller under benene på dit kabel. Læg din iPhone et tørt sted med luftcirkulation i op til en dag. Du kan prøve at lade op eller tilslutte tilbehøret igen i løbet af dette tidsrum. Der kan gå op til 24 timer, før den er helt tør. Hvis din telefon er tør, men den stadig ikke kan oplades, skal du tage kablet ud af strømforsyningen og tage strømforsyningen ud af væggen (hvis det er muligt) og derefter tilslutte dem igen.

Det er ikke kun rispose-tricket, Apple advarer imod.

At tørre din iPhone med en hårtørrer eller andre eksterne varmekilder er også en dårlig idé, lyder det.

Du bør heller ikke bruge vatpinde, papirservietter eller andre såkaldte fremmedlegemer til at tørre din iPhones stik.