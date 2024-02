Du kan nærmest købe alt og ofte for en slik.

Men der er flere farlige fælder ved den mest den mest downloadede app hos Apple App Store.

For inden for de seneste tre måneder er der oprettet flere end 800 domæner, hvor ordet på den fremstormende kinesiske app Temu indgår i navnet – og det kan være et tegn på målrettet hackeraktivitet, skriver TV 2 Nyheder.

Måden, hvorpå hackere let kan slå til, er, ifølge it-sikkerhedsfirmaet Check Point, ved at sende falske mails med såkaldt phishing for øje.

Altså, et angreb, som forsøger at stjæle dine penge eller identitet ved at få dig til at videregive personlige oplysninger, som for eksempel dine adgangskoder eller kortoplysninger.

Og når man opretter domæner, hvor navnet Temu indgår, kan hackerne udnytte det til at sende mails til brugere, hvor afsenderen er ændret, så det ligner, at det kommer fra en troværdig afsender.

Men i virkeligheden er det fra et navn, der ligner – og formentlig har ondsindede intentioner.

Allan Højberg, der er Security Engineer Team Leader hos Check Point Software Technologies i Danmark, udtaler til TV 2, at hackerne især ønsker at få fingrene i folks loginoplysninger.

»Størstedelen af almindelige danskere genbruger deres brugernavn og passwords rigtig, rigtig mange steder. Der er altså stor sandsynlighed for, at vi bruger samme password på mange andre tjenester, og det er penge værd,« lyder det.

Det er ikke første gang, at man har advaret forbrugere i forbindelse med den kinesiske app.

I november sidste år advarede den italienske forbrugerorganisation Altroconsumo mod Temu, hvor det lød, at kvaliteten på en stor del af produkterne ikke levede op til EUs krav om produktsikkerhed og forbrugerrettigheder.

Og i slutningen af januar udtrykte Forbrugerrådet Tænk også bekymringer, hvad angår den kinesiske netbutik. Det kan du læse mere om her.