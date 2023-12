____simple_html_dom__voku__html_wrapper____>____simple_html_dom__voku__html_wrapper____>Når Rise of the Tomb Raider - fortsættelsen til sidste års store eventyrspil Tomb Raider - lander i løbet af vinteren 2015, vil det udelukkende blive lanceret til Microsofts nye Xbox One-konsol (og formentlig også Xbox 360). Det står klart efter at Microsofts vicechef, Phil Harrison, indtog scenen under årets Gamescom for at fremvise spillet samt en række andre spil, der kommer til selskabets spilkonsoller i løbet af efteråret og vinteren og naturligvis i 2015.

Darrell Gallagher, der er studiechef hos Crystal Dynamics, er via selskabets officielle site gået i dialog med seriens mange fans for at forklare, hvorfor studiet har handlet, som de nu gør. Ifølge ham har Microsoft ganske enkelt troet på projektet siden spilstudiet leverede de første glimt af Tomb Raider på E3-spilmessen tilbage år 2011 – og det er med den støtte og begejstring, at Crystal Dynamics nu vil bruge Microsoft som en aktiv spiller i at bygge Lara Croft og brandet Tomb Raider op til noget endnu større.

Han påpeger endvidere, at selskabet stadig lancerer Lara Croft and the Temple of Osiris, der som bekendt er en opfølger til Lara Croft and the Guardian of Light, til andre platforme i år og at den relancerede og forbedrede udgave af Tomb Raider kan fås i handlen nu til PlayStation 4 – omend det næppe tilfredsstiller mange PS4-ejeres ønske om et helt nyt eventyr med Lara Croft.

Vector regner med at der er at tale om en tidseksklusiv aftale mellem Microsoft og Crystal Dynamics, der sikrer hardware- og softwareproducenten spillet eksklusivt til formatet i en periode. Alt fra et halvt år til et år lyder som det mest sandsynlige.

Du kan se traileren til Rise of the Tomb Raider lige her.