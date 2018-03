Et tilfælde af gonore får nu opmærksomhed verden over, fordi den antibiotika, der normalt får kønssygdommen til at gå i sig selv, ikke slår til hos patienten.

Således oplyser Englands Nationale Sundhedssystem, ‘Public Health England’ om en britisk mand, der er smittet med ‘supergonore,’ hvilket indebærer, at bakterien har udviklet resistens over for de typer af medicin, antibiotikaene azithromycin og ceftriaxonder, der sædvanligvis benyttes til at behandle gonore.

»Det er første gang, vi ser et tilfælde med så høj modstandsdygtighed over for begge disse medikamenter og over for de fleste andre almindeligt anvendte antibiotika,« siger lægen Gwenda Hughes ifølge BBC.

Både verdenssundhedsorganisationen WHO og ‘Det europæiske center for forebyggelse af og kontrol med sygdomme’ bekræfter, at det er første gang, at sygdommen ses med så stærk resistens.

Den britiske mand havde en fast partner hjemme på de britiske øer, men under en tur til Sydøstasien blev han smittet med bakterien ‘Neisseria gonorrhoeae.’

Gonore spreder sig ved ubeskyttet sex og kan, hvis den ikke behandles, føre til eksempelvis svie ved vandladning, udflåd fra urinrøret eller vagina samt kroniske underlivssmerter og infertilitet.

De britiske sundhedsmyndigheder undersøger nu, om andre er smittet med bakterien.