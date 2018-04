Årets vaccine ramte forbi en af sæsonens mest udbredte influenzatype, og det har medvirket til en overdødelighed blandt ældre.

Vinteren har været kold og lang, og det samme har influenzasæsonen. Det er særligt gået ud over den ældre del af befolkningen.

Det skriver DR Østjylland.

Influenzaen har nemlig været fatal for flere ældre end normalt, fortæller Ida Glode Helmuth, der er læge på Statens Serum Institut.

I sæsonen 2016-2017 var et estimeret tal, at 800 dødsfald kunne tilskrives influenza, men i år er sæsonen endnu ikke slut, og hele 1.500 dødsfald kan nu tilskrives influenza. Af dem er de cirka 1.200 over 65 år.

- Vi har haft en hård sæson med rigtig mange syge. Det er særligt gået ud over de ældre, som formentlig kan tilskrives influenza i år. Den overdødelighed er højere, end den har været tidligere år, siger hun til DR Østjylland.

Normalt er antallet af influenzaramte faldet markant på nuværende tidspunkt, men i år er der stadig rigtig mange syge i uge 14.

På Infektionsmedicinsk afdeling på Aarhus Universitetshospital har influenzaen også givet øget travlhed.

- I år har vi set, at flere har været indlagt med influenza end et gennemsnitsår. Hvis vi ser fem år tilbage, så har det været relativt slemt i år, siger han.

Overlæge Lars Østergaard siger, at det dog ikke er så slemt, som da svineinfluenzaen ramte Danmark.

Den høje dødelighed blandt den ældre generation kan, ifølge Ida Glode Helmuth fra Statens Serum Institut, skyldes, at den årlige vaccine ikke var designet til denne vinters influenzatyper.

- Den type influenza, der har været dominerende i år, har ikke været indeholdt i årets influenzavaccine, siger hun til DR Østjylland.

Men Ida Glode Helmuth pointerer dog, at vaccinen stadig er en god idé og også denne vinter har afværget sygdomstilfælde.

Hun understreger, at det samlede antal af dødsfald formentlig ender inden for de gennemsnitlige 1.000 til 2.000 dødsfald om året.