Kemikaliet 'styren', der blandt andet findes i plastprodukter som vindmøllevinger og lystbåde, har i 40 år været mistænkt for at være kræftfremkaldende.

Studier har tydet på, at folk, der har håndteret kemikaliet i forbindelse med deres arbejde, har øget risiko for at få visse former for kræft.

Nu opgraderer verdenssundhedsorganisationen WHO mistanken.



Fra ’muligvis’ at være kræftfremkaldende vurderer WHO nu styren til ‘sandsynligvis’ at være kræftfremkaldende. Det skriver Aarhus Universitet i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Beslutningen er truffet på baggrund af en større undersøgelse af styren, som er udarbejdet af en uafhængig gruppe forskere udpeget af International Agency for Research on Cancer (IARC).

Man har før været opmærksom på styren i dansk sammenhæng, efter de amerikanske sundhedsmyndigheder i 2011 tilføjede kemikaliet til deres liste over stoffer, der sandsynligvis er kræftfremkaldende.

En del af WHO's vurdering er baseret på dansk registerforskning, der svarer til kæmpestore undersøgelser af befolkningen over tid.

Registerforskningen bidrager ifølge pressemeddelelsen med en helt unik indsigt, som skyldes, at vi i Danmark har systemet med CPR-numre, der er sjælden at se i andre dele af verden.

En del af den danske registerforskning viser, at risikoen for at udvikle den sjældne sygdom akut myeloid leukæmi er fordoblet hos personer, der er udsat for styren.

Det bygger på en undersøgelse af 70.000 mennesker, hvoraf 25 havde tilfælde af akut myeloid leukæmi - her ville man ifølge forskerne statistisk set kun forvente 10.

En anden del af forskningsresultaterne viser, at risikoen for en bestemt type næsekræft er femdoblet hos personer, der er udsat for styren.

Forskerne kan dog kun set et sammenfald, og det er dermed ikke sikkert, at der også er en årsagssammenhæng.

