Smøger til 90 kr. er det bedste våben mod unges rygning

Cigaretterne skal koste 80-90 kr., hvis vi med videnskabelig garanti vil sikre, at børn og unge ikke begynder at ryge. Sådan lyder konklusionen i ny rapport fra Vidensråd for Forebyggelse, der har gennemgået al forskning på området.

Det skriver Politiken tirsdag.

Både røgfri hjem, en koordineret statslig indsats og særlige tobaksindsatser i skolerne er effektivt til at forebygge, at børn og unge ryger. Men ingen indsats er lige så effektiv som højere tobakspriser, der som den eneste indsats i rapporten scorer højt i både effekt og videnskabelig evidens for effekten.

»En prisstigning er den mest effektive indsats, man kan gøre. Det er så meget mere effektivt end alt andet«, siger dr.med. Jørgen Vestbo, der er formand for arbejdsgruppen bag rapporten og professor i lungemedicin, til Politiken.

Danske unges tobaksforbrug har været markant faldende gennem mange år. I 2013 røg 14 pct. af de 16-24-årige ifølge Sundhedsstyrelsen dagligt. Men siden er kurven knækket, og nu ryger 16 pct.

Rapporten kommer samme dag, som et beslutningsforslag fra Alternativet om at forhøje cigaretprisen til 65 kr. skal førstebehandles i Folketinget.

»Vi håber på en øget erkendelse i de øvrige partier, i forhold til at vi skal gøre alt, hvad vi kan, så ingen børn og unge vælger at ryge. Vi ved, at prisen skal et godt nøk op, før det har effekt. Og vi ved fra andre lande som Norge, at højere priser virker. Derfor skal vi politisk sikre den højere pris«, siger Pernille Schnoor, sundhedsordfører for Alternativet.

Rapportens resultater præsenteres onsdag på en konference om forebyggelse af rygning blandt børn og unge.