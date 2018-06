Det er vigtigt at indtage rigeligt med væske i disse uger, hvor solen bager over Danmark. Men stik modsat hvad mange måske tror, er det ikke vand, vi skal slukke tørsten med.

Det siger Michael Hansen-Nord, der er ledende overlæge på akutmodtagelsen på Odense Universitetshospital til TV 2.

»Det skal ikke være postevand, men ting som saftevand, juice, sodavand eller danskvand. Postevand er ikke en god idé, for der er ikke nogen salte i almindeligt vand fra hanen, og det gør, at indholdet af salt i din krop falder, og det kan man også dø af.«

Rådet kommer i forbindelse med, at akutmodtagelsen på Odense Universitetshospital lige nu oplever et stigende antal patienter med væskemangel. En tilstand som kan få dødelig udgang.

Ifølge Michael Hansen-Nord bør man drikke mellem to og to en halv liter væske i døgnet, når det er så varmt som lige nu, for at undgå dehydrering. Og det skal altså ikke være vand.

Overlægen understeger, at det selvfølgelig heller ikke skal være spiritus. Kaffe og te er dog på listen over de drikkevarer, som er en god ide at indtage, når det er varmt.