Internettet er fuld af personlige beretninger om, at cannabis har kureret både små skavanker og livstruende sygdomme – blandt andet kræft.

Men der er altså absolut intet i forskningen, der tyder på, at det er rigtigt. Det skriver en forsker og postdoc i en artikel bragt på Videnskab.dk.

Til gengæld peger forskningen på andre positive virkninger ved cannabis.

I 2017 gennemgik forskere i the National Academy og Sciences mere end 10.000 studier om cannabis’ virkninger på helbredet.

Gennemgangen viste, at cannabis kan have en positiv effekt på kvalme og kroniske smerter – blandt andet i forhold til multipel sklerose.

»Men helt afgørende findes der absolut ikke evidens, der viser, at cannabis har en helbredende eller endog nyttig effekt på kræft på trods af alle de entusiastiske postulater om det modsatte,« skriver David Robert Grimes, der har et forskningsstipendiat på Queen’s University Belfast, i artiklen på Videnskab.dk.

Han forklarer, at mange tror, cannabis er bedre end anden medicin, fordi det er ’naturligt’.

Men der er masser af naturlige stoffer – som arsenik og plutonium, der ikke er gode for helbredet.

Og desuden bliver masser af stoffer i lægemidler opdaget i planter først, hvorefter de bliver lavet i laboratoriet, argumenterer forskeren.

I modsætning til hvad mange tror, er der forsket en hel del i cannabis’ effekter på helbredet.

Og fordi stå stor en del af verdens befolkning rammes af kræft i løbet af livet, vil det være en enorm gevinst for en forsker at finde en kur mod kræft – både for karrieren og rent økonomisk.

»Tanken om, at forskerne er så hjerteløse, at de tilbageholder en kur mod kræft, er latterlig,« skriver David Robert Grimes i artiklen på Videnskab.dk.

