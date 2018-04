Et nyt studie viser, at 11 ugers brug i badekarret giver legetøj svamp.

Den ser uskyldig ud, som den flyder rundt i badekaret. Men badeanden har en beskidt hemmelighed:

Den er en ren bakteriebombe, der udgør en potentiel sundhedsfare. Det skriver Sciencealert.com, ifølge Videnskab.dk.

Et nyt schweizisk studie har set nærmere på 19 stykker badelegetøj fra forskellige schweiziske hjem. Derudover har forskerne undersøgt seks stykker nyt legetøj, som de har udsat for beskidt badevand med sæbe, kropsvæsker og bakterier.

Efter 11 ugers simuleret brug er legetøjet blevet undersøgt i laboratoriet. Her har forskerne fundet svamp i alt det nye legetøj, som blev udsat for beskidt vand, og i næsten 60 procent af det rigtige legetøj fra schweiziske hjem.

I alt legetøjet blev der fundet potentielt sundhedsskadelige bakterier.

Det er dog ikke sikkert, at de grimme ællinger er et ubetinget onde:

»Det kunne styrke immunforsvaret, hvad der ville være positivt, men det kunne også føre til infektioner i øjne, ører og endda mave-tarmsystemet« fortæller mikrobiologen Frederik Hammes fra Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology til Sciencealert.

Forskerne understreger desuden, at mere forskning er nødvendig, før man kan afgøre, hvor skadelige bakterierne og svampen er, og særligt for børn.

Til bekymrede forældre anbefaler de at koge og tørre legetøjet efter brug - eller simpelthen at lukke for hullet og holde vandet ude for badeanden, selvom det ikke er ligeså sjovt.

Den nye undersøgelse er publiceret i tidsskriftet npj Biofilms and Microbiomes.

