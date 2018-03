Øverst i videoen kan du få gode råd til, hvordan du klarer dig gennem en influenza.

Hvis du ikke selv har været sengeliggende med feber, hovedpine, ondt i hele kroppen og løbende næse i starten af året, kender du sikkert en eller flere der har.

Danmark har denne vinter været ramt af et så voldsom influenza-udbrud, at 4.758 danskere har været indlagt på hospitalet på grund af den ondartede virus. Og det er ny rekord.

'Det er det højeste antal indlagte målt siden 2010/11, som er perioden, hvor der er data på laboratorie-verificerede influenzaindlæggelser,' skriver Statens Serum Institut..

Influenzaen har ramt Danmark så hårdt, at den efter alt at dømme er skyld i, at der i denne vinter har været en højere dødelighed blandt ældre end normalt. Således er 246 danskere afgået ved døden inden for 30 dage efter at have været smittet med influenza. Det kan ikke påvises, at virussen i sig selv har været årsagen til dødsfaldene.

Af de mindst 4.758 danskere, som har været indlagt med influenza, har 225 modtaget intensiv behandling. Statens Serum Institut skriver, at det reelle tal endda kan være endnu højere, idet der kan være forsinkelse på registreringen af de indlagte patienter.

Heldigvis ser influenza-aktiviteten ud til at have toppet for tre uger siden, men ikke desto mindre er der stadig mange, som smittes. I uge 10 (5-11. marts) var der således 1.167 der fik påvist influenza B, og 445 personer der fik påvist influenza A. Det er især danskere over 65 år og børn under fire år, som bliver ramt.

Årsagen til det højere antal smittede denne vinter, kan ifølge Statens Serum Institut skyldes, at der i denne influenzasæson cirkulerer influenza B, og den er der ikke dækning for i sæsonens influenzavaccine.